Россия достроила мост в Крым: появилась реакция Польши

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Польское правительство осуждает запуск поездов с материковой России на незаконно аннексированный Крымский полуостров по так называемому Керченскому мосту.

Об этом 24 декабря заявили в польском МИД, назвав это "очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины" и подтверждением верности санкций, которые Запад ввел против Москвы, а также необходимости продолжать эту политику.

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Стоит отметить, что ранее действия Кремля осудил Европейский Союз в целом.

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"Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается. Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море", – сказал по этому поводу пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано.

Напомним, что 23 декабря Россия заявила о завершении строительства моста через Керченский пролив и объявила о готовности железнодорожной части переправы. Одним из первых на поезде по мосту проехался президент Владимир Путин. Хозяину Кремля рассказали подробности строительства и укладки железнодорожного полотна.

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