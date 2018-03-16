Россия фактически ведет третью мировую войну – Климкин
По словам главы МИД, Россия поставила себя рядом с КНДР, Сирией и Ираком времен Хусейна
После инцидента с отравлением российского экс-шпиона в Британии всему миру стало ясно, что Россия фактически ведет третью мировую войну гибридными методами.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС.
"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами", – подчеркнул он.
При этом Климкин отметил, что "вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна".
"Это означает, что Россия умышленно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", – заявил дипломат.
Также он выразил уверенность в том, что "возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира".
"Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это значит, что для нас есть дополнительные вызовы", – резюмировал Климкин.
Напомним, как премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля решила выслать из страны 23 российских дипломатов. По ее словам, им дали неделю на то, чтобы вернуться на родину.
В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.
Вы сейчас просматриваете новость "Россия фактически ведет третью мировую войну – Климкин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"