Россия фактически ведет третью мировую войну – Климкин

По словам главы МИД, Россия поставила себя рядом с КНДР, Сирией и Ираком времен Хусейна

После инцидента с отравлением российского экс-шпиона в Британии всему миру стало ясно, что Россия фактически ведет третью мировую войну гибридными методами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами", – подчеркнул он.

При этом Климкин отметил, что "вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна".

"Это означает, что Россия умышленно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", – заявил дипломат.

Также он выразил уверенность в том, что "возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира".

"Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это значит, что для нас есть дополнительные вызовы", – резюмировал Климкин.

Напомним, как премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля решила выслать из страны 23 российских дипломатов. По ее словам, им дали неделю на то, чтобы вернуться на родину.

В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.