Россия фактически закрыла для Украины проход через Керченский пролив – эксперт

За неделю – с 14 августа по 21 августа – РФ не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна

За неделю с 14 по 21 августа Россия не припустила через Керченский пролив ни одного судна, следующего в порты Украины в Азовском море. Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания BlaсkSeaNews, эксперт "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

"За неделю – с 07:00 (местное время, мв) 14 августа 2018 по состоянию на 9:00 мв 21 августа 2018 года РФ не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна. Поэтому нет резонансных задержаний посреди моря", – написал он.

В связи с этим, по его словам, порты Мариуполь и Бердянск стоят почти пустые.

По данным эксперта, на данный момент в Керченском проливе простаивают 16 суден, три из них находятся в проливе уже неделю.

США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Напомним, что в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.