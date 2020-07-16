Россия готовит Донбассу "карабахский" или "абхазский" сценарий – доклад в ОБСЕ

Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для этих территорий – "абхазский" или "карабахский". Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который выступал в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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"Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", - заявил он.

Литвиненко обратил внимание на массовую выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО и внедрение российской правовой и экономической системы на этих территориях.

"Можно сказать, что на протяжении последних 6 лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте", - заявил Литвиненко.

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Литвиненко отметил, что Россия в феврале-марте 2014 осуществила прямую военную агрессию против Украины, незаконно оккупировав территорию украинского Крыма и Севастополя. Позже, в марте-апреле 2014 года, россияне начали прокси-войну на Донбассе.

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"Основной целью этих военных действий может быть задача по дестабилизации Украины и уничтожению ее устойчивости", - заявил он.

Он также указал на то, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, в том числе создавая наступательные группировки войск, которые может использовать, как против Украины, так и в гипотетической войне с блоком НАТО.

При этом оккупированный Крым Москва использует как логистическую базу для российских операций на Ближнем Востоке и на Балканах.

Отметим, российская делегация пыталась сорвать выступление украинского докладчика и устроила демарш.

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Напомним, в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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