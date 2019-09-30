Россия готовит форум в Турции, чтобы узаконить оккупацию Крыма – украинский дипломат

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Украинские власти обнаружили возможность очередной провокации России — попытку легитимизировать оккупацию Крыма, готовя в Стамбуле "Турецко-Крымский экономический форум".

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, – пишет Укринформ.

"Проведение этого мероприятия – это попытка скрыть за красивыми словами провокационные действия. Это четкая попытка российского оккупанта легитимизировать оккупацию Крыма", – сказал посол.

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"В МИД Турции мы в очередной раз получили четкие заверения, что турецкая позиция твердая, неизменная, базируется на поддержке территориальной целостности, суверенитета Украины и непризнание оккупации Крыма. Таким образом, можем говорить об отсутствии официальных турецких факторов, отсутствие освещения этого события центральными СМИ в Турции", – добавил Сибига.

Он также рассказал, что попытки такого характера не единичны в Турции, и посольство систематически разоблачает подобные провокации.

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"Это – не первый случай. Мы фактически видим систематические попытки организовывать подобные мероприятия с представителями оккупационных властей или на территории Турции, или попытки пригласить турецкую сторону к участию в соответствующих мероприятиях в оккупированном полуострове. Эти попытки ведутся постоянно и мы это все отслеживаем и реагируем" – указал дипломат.

"Турецко-Крымский экономический форум" был запланирован на 1 октября. Тема форума — развитие сотрудничества Турции и Крыма в различных сферах логистики, сельского хозяйства, туризма, строительства и энергетики, возможности экспорта, импорта и инвестиций. Участие в форуме = 3000 лир (около 15 000 гривен — ред.) В анонсе мероприятия также указано, что он имеет целью развитие "турецко-крымско-российских отношений" и создания новых возможностей для бизнеса.

Напомним, что тем временем США расширили санкции против "повара Путина".

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