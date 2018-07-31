Россия готовит войска и может напасть: Турчинов указал на опасность для Украины

Сегодня, 14:36

У границ Украины россияне сосредоточили огромное войско, которое готов к масштабному вторжению

Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил крупного военного вторжения России в Украину в случае, если не получится дестабилизировать ситуацию внутри страны и Москва "проиграет" на украинских выборах. Об этом он рассказал журналистам.

Он напомнил, что у границ Украины стоят несколько армий и ракетные бригады России, однако военное руководство нашей страны хорошо об этом знает.

"Сегодня мы знаем весь расклад вооруженных сил РФ вдоль нашей границы, и они как раз готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос, когда это может быть использовано и когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому", – сказал Турчинов.

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По его словам, вполне вероятно, что Россия может бросить в бой свои силы, если Путин не добьется своих целей во время выборов в Украине.

"Безусловно, сегодня у них один из приоритетов – внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, они будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как рассказывал ранее министр обороны Степан Полторак, у России нет сил для масштабного вторжения в Украину. В то же время министр считает, что россияне могут собрать необходимое войско за несколько недель. По его словам, у границ с Украиной РФ сосредоточила 900 танков, около 80 тысяч солдат и много артиллерии.

В свою очередь военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец оценил шансы ВСУ в наступлении на фронте. По его словам, для противостояния 80-тысячной украинской группировке войск Россия должна выставить 300-400 тысяч солдат.
Россия, выборы, война, Турчинов, СНБО

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Источник:

УНИАН

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