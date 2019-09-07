Россия готовится вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли – адвокат

Фото: navy.mil.gov.ua

Адвокат Николай Полозов заявил, что Россия готовится передать Украине захваченные в Керченском проливе корабли

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По его словам, сейчас идут процедуры по возврату Украине захваченных РФ в ноябре 2018 года в Керченском проливе кораблей.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранение лица и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы, как – ну все – выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - сказал Полозов.

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По его словам, для России важно выполнить решение международного трибунала, поэтому корабли вернут Украине.

Напомним, что в атаке на украинские суда были задействованы и катера пограничной службы ФСБ, которые брали на таран украинский корабль, и армейская авиация, которая открывала огонь.

Подробней о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года:

Напомним, что в результате нападение россиян были захвачены украинские МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь" вместе с 24 членами экипажей.

Как извечтно, 7 сентября Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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