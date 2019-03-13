Грабеж украинских недр: что значит заявление Помпео об агрессии России

США пытаются привлечь внимание к истощению украинских недр Кремлем

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Грабеж украинских недр: что значит заявление Помпео об агрессии России Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/97a/9cd/5c797a9cd60b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/97a/9cd/5c797a9cd60b5.jpg 2019-03-13T13:15:00+02:00 Политика США пытаются привлечь внимание к истощению украинских недр Кремлем

Заявление главы Государственного департамента США Майка Помпео о заинтересованности России в украинских энергоресурсах говорит о том, что Соединенные Штаты осознано привлекают внимание мирового сообщества к проблеме грабительского использования РФ украинских недр.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, это свидетельствует о том, что США не просто делают громкие заявления, а подходят в своем диалоге с Украиной к вопросам стратегических интересов.

"США в течение пяти лет, прошедших с момента аннексии Крыма, получают все больше и больше информации. И если пять лет назад аннексия застала врасплох не только Украину, но и Запад, то сегодня речь идет о том, что США придают объемность своему видению, то есть, они воспринимают ситуацию в 3D-формате. Помпео довольно осознанно привлекает внимание к тому, что Россия по-грабительски использует украинские недра на Черноморском шельфе, а конфликт на Донбассе не позволяет вести добычу сланцевого газа на территории Донецкой области, запасы которого были разведаны еще раньше. США подходят в своем диалоге с Украиной к вопросам стратегических интересов, а не только делают громкие заявления, чтобы привлечь внимание", – говорит Магда.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала говорит, что это заявление не перечеркивает, а лишь раскрывает предыдущие заявления госсекретаря США о желании Москвы оказывать политическое давление на Киев. При этом, чем больше у Украины возможностей стать энергонезависимой от России, тем больше это не нравится Кремлю.

"Это не противоречит тем заявлениям, которые ранее делал Помпео. Он считает, что вопрос энергоресурсов является еще одной причиной того, что Россия хочет, чтобы Украина оставалась в сфере влияния России. Но нам надо добиваться энергетической независимости от России. И для России это очень нехорошо. Фактически, энергетическая зависимость Украины и России с момента распада СССР – это был основной "крючок", на котором Россия нас держала. Думаю, в связи с этим и было сделано это заявление Помпео", – объясняет Бала.

Напомним, после аннексии Крыма весной 2014 года Россия незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

В то же время Украина готовится в ближайшие пять лет перейти на газ собственной добычи. Этому будет способствовать открытый доступ к недрам государства, заявили в украинском правительстве.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.