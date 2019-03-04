Россия хочет наладить отношения с Украиной – Медведев

Медведев назвал "жесткой, грязной" избирательную кампанию по выборам президента Украины

Фото: Getty Images

Россия хочет наладить отношения с Украиной – Медведев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg 2019-03-04T11:14:27+02:00 Политика Медведев назвал "жесткой, грязной" избирательную кампанию по выборам президента Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Украины.

В интервью болгарскому изданию Труд, Медведев рассказал, якобы "Россия хочет наладить отношения с Украиной", но из Киева против Москвы "постоянно звучат надуманные обвинения".

"Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года", – сказал он, отмечая, что украинское руководство "использует российский фактор" для отвлечения внимания от "провалов во внутренней политике".

Российский премьер также назвал "жесткой, грязной" избирательную кампанию по выборам президента Украины.

"Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", – сказал Медведев.

Он пожаловался болгарскому изданию на закрытие избирательных участков на территории России и запрет визита российским наблюдателям за выборами.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила слова заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева о том, что главы МИД Евросоюза согласовали так называемый "азовский пакет" санкций.

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