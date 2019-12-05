Россия хочет создать "антиукраинскую ось" из четырех государств – эксперт

/ Фото: AFP

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Заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина об отделении новых территорий Украины – это очередные попытки Москва расшатать ситуацию в нашей стране – это часть работы над союзной "осью" из четырех государств, которая создается уже 10 лет, но до сих пор не работает. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" экс-народный депутат и руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий Вадим Денисенко.

"На данном этапе это четкое расшатывание ситуации, мы должны понимать, что притеснений нацменьшинств в Украине не существует. Есть решения целого ряда европейских институций, которые объясняли, что закон об образовании никак не притесняет права нацменьшинств в Украине", – сказал он.

В то же время Денисенко не исключает, что россияне пробуют создать коалицию "Польша-Румыния-Венгрия-Россия" в вопросе влияния на некоторые территории Украины, причем еще с 2008-2009 годов.

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"В принципе, до сих пор им удавалось лишь делать некоторые заявления от имени Венгрии. Пока ни румыны, ни поляки не занимают агрессивной позиции. Но то, что они будут пытаться создавать подобную коалицию – я в этом уверен. Ответом на эту коалицию может быть только сильное государство. Если мы поставим достаточно жестко на место и Володина, и Венгерский парламент, то дальше заявлений не пойдет", – подчеркнул эксперт.

Больше об этом читайте в материале "Часть большой войны или частный случай: что означает заявление Володина об Украине".

Отметим, что на днях Вячеслав Володин пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов". Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что Россия такими заявлениями в очередной раз пытается "разыграть национальный вопрос" в Украине. Что еще ответили Володину в МИД Украины.

В свою очередь в Кремле, комментируя заявления Володина, отметили, что внешнюю политику РФ определяет президент Владимир Путин, а не Госдума.

А тем временем в Украине оценивают возможные варианты развития событий и ожидания от встречи Нормандской четверки и возможной встречи Зеленского с Путиным. Подробней смотрите в сюжете:

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