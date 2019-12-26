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Россия хочет включить в списки на обмен обвиняемых в теракте в Харькове — прокурор

26 декабря, 22:38

Адвокат заявил, что это подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине

фото соцсети

фото соцсети

Трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории России.

В ходе дебатов прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем он просил до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство из-за возможного обмена.

"В рамках саммита 9 декабря 2019 года в Париже между Украиной и РФ достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года. С этой целью стороны договорились о взаимном освобождении до конца этого года лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных и уголовные производства в отношении которых находятся в производстве органов предварительного расследования и суда. К сожалению, я должен констатировать, что российской стороной среди других в список обмениваемых лиц принципиально заявленные Башлыков, Дворников и Тетюцкий... что еще раз подтверждает факт действий обвиняемых, направленных на расшатывание ситуации в Украине", – объяснил Лымарь.

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Родственники погибших в результате теракта и их представитель требовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению и были категорически против их обмена.

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Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харьковево время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

Ранее СМИ назвали дату и место обмена пленными.

На днях в СМИ сообщали со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, что в "Л/ДНР" отказались возвращаться десятки человек из списка на обмен. Кто-то не хочет в принципе возвращаться к боевикам, а некоторые хотят отбыть наказание в украинской тюрьме.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Харьков суд теракты обмен пленными

Источник: Интерфакс-Украина

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