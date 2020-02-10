Россия хочет взаимного возвращения послов: появилась реакция Киева

Москва не против вернуть своего посла в Украину, вот только Киев против

/ Фото: Сегодня

В России Украину представляют только консулы, а российский посол уехал из Киева в 2016 году. Теперь в России заговорили о готовности взаимного возвращения послов. Однако официальный Киев не рассматривает эту идею.

Так, в интервью российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва не против возобновления дипломатии между странами.

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях", – сказал он.

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В свою очередь в Кремле тоже подтвердили намерения взаимного возвращения послов в Киев и Москву.

"По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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В то же время в МИД Украины заявили, что Москва не направлял Киеву запросов на агреман относительно назначения своего посла. Более того, Киев не рассматривает назначение своего посла в Москве, сообщают "Українські новини".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется. Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", – сказано в нем.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2015 года посол России в Украине Михаил Зурабов был вызван для консультаций в Москву в связи с обострением ситуации на Донбассе и необходимостью всестороннего анализа сложившегося положения. Вернулся он в Киев только в июне. В 2016 году Путин уволил Зурабова.

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