Россия и США поставили переговоры по Украине на паузу

Сегодня, 09:52

В Москве не могут назвать строки, когда может состояться новая встреча Суркова-Волкера

США и РФ приостановили переговоры по Украине. Фото: Getty
США и РФ приостановили переговоры по Украине. Фото: Getty

Москва и Вашингтон взяли определенную паузу в контактах по урегулированию ситуации в Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Сейчас у нас взята определенная пауза, – сказал дипломат. – Однако Россия рассчитывает, что эта пауза будет непродолжительной".

По его словам, Москва заинтересована, чтобы пауза в контактах с Вашингтоном по Украине была прервана.

Отвечая на вопрос о новой встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Карасин отметил, что ее примерные сроки "также пока не определены".

Ранее сообщалось, что спецпредставителю госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продлили и даже расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой.

Напомним, после последней встречи с Сурковым в январе текущего года Волкер заявил, что США не получали от России оценки предложений по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков. – Ред.) было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают свои предложения для нас, чтобы затем их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро", – сказал Волкер.
Россия, США, Украина, Волкер, Сурков

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MedicalXpress

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