Россия из переговоров в Минске не выйдет: у Путина сделали заявление по гибели Захарченко

Песков говорит, что убийство главаря боевиков не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины

Москва не собирается выходить из Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе, даже несмотря на убийство главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что именно Киев тормозит реализацию "Минска".

"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса – это не совсем разумно. Россия была и остается стороной, приверженной Минскому процессу. После произошедшего теракта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Еще раз повторяю, что это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", – заявил Песков.

В то же время он отказался ответить на вопрос о будущем руководителе боевиков в оккупированной части Донецкой области. Спикер Кремля напомнил, что со стороны боевиков под Минскими договоренностями стояла подпись Захарченко

"Подобные террористические акты (убийство Захарченко. – Ред.) – они никоим образом не способствуют этому процессу. Это однозначно", – добавил Песков.

Отметим, что на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из-за убийства главаря "ДНР" встречи "нормандской четверки" не будет. Он считает, что убийство Захарченко является провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".