Россия из переговоров в Минске не выйдет: у Путина сделали заявление по гибели Захарченко

Сегодня, 15:01

Песков говорит, что убийство главаря боевиков не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины

Дмитрий песков. Фото: AFP
Дмитрий песков. Фото: AFP

Москва не собирается выходить из Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе, даже несмотря на убийство главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что именно Киев тормозит реализацию "Минска".

"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса – это не совсем разумно. Россия была и остается стороной, приверженной Минскому процессу. После произошедшего теракта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Еще раз повторяю, что это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", – заявил Песков.

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В то же время он отказался ответить на вопрос о будущем руководителе боевиков в оккупированной части Донецкой области. Спикер Кремля напомнил, что со стороны боевиков под Минскими договоренностями стояла подпись Захарченко

"Подобные террористические акты (убийство Захарченко. – Ред.) – они никоим образом не способствуют этому процессу. Это однозначно", – добавил Песков.

Отметим, что на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из-за убийства главаря "ДНР" встречи "нормандской четверки" не будет. Он считает, что убийство Захарченко является провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".
Россия, захарченко, Минск, Песков

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Источник:

УНИАН

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