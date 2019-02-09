Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в чем роль России и будет ли смена режима в КНДР

Как считают эксперты, у России нет прямого влияния на Корею, ключи от этой страны находятся у Китая

Фото: AFP

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в чем роль России и будет ли смена режима в КНДР Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg 2019-02-09T13:11:00+02:00 Политика Как считают эксперты, у России нет прямого влияния на Корею, ключи от этой страны находятся у Китая

Россия не будет вмешиваться в переговоры между США и Северной Кореей, так как она сама заинтересована в денуклеаризации корейцев. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

Да и, по мнению эксперта, у Кремля нет рычагов, чтобы сделать это.

"Распространение всех этих технологий представляет опасность и для России. Я не думаю, что Россия радуется ядерному оружию Кореи, поскольку сегодня оно угрожает США, Японии, Южной Кореи, а что будет завтра – никто не знает", – считает Яременко.

О заинтересованности России в ядерном разоружении Северной Кореи говорит и профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"На самом деле, не только США и Япония обеспокоены ядерным оружием Северной Кореи, а даже и Китай, и Россия. Они осознают опасность и то, что надо ослабить риски", – говорит Гарань.

Но при этом Россия заинтересована в сохранении режима в Северной Корее. И тут, по мнению Богдана Яременко, она может оказывать влияние непосредственно на Ким Чен Ына.

"Россия может влиять, но не на переговоры, а на позицию Кореи, укрепляя или ослабляя ее. Мне кажется, что у россиян больший интерес состоит в том, чтобы не допустить смену режима в Северной Корее. Она поддерживает это режим, в интересах России не допустить силового сценария в Северной Корее. Поэтому Россия традиционно выступает за то, чтобы власть в Корее оставалась неизменной", – добавляет Яременко.

А Алекей Гарань считает, что в этом плане Россию поддерживает и Китай, которому также не на руку смена режима в Корее. И здесь важно, что сейчас у Китая больше рычагов влияния на Корею, чем у России.

"Объективно роль России упала для Северной Кореи. Роль России по сравнению с тем же Китаем намного меньше. Если мы говорим о тех странах, которые могут оказать влияние на позицию Кима, то это Китай. Потому что с Китаем основные экономические связи, и Китай для Северной Кореи – это партнер номер один. Китай боится ослабления северокорейского режима и объединения Кореи, поэтому его роль очень важна. Роль России уменьшилась, потому что экономические связи очень слабые. И ключей к Киму у России сейчас нет", – продолжает Гарань.

О том, как будут происходить события дальше в Корее, судить пока сложно. Это касается и демилитаризации, и смены режима, считаю эксперты. Но все игроки будут докладывать максимум усилий, соблюдая свои интересы.

"Игра продолжается. Сложно прогнозировать, что дальше произойдет. Переговоры есть – это хорошо. Но произойдет ли реальное разоружение – это большой вопрос. И как потом будут действовать другие страны", – предполагает Гарань.

По мнению же Богдана Яременко, пока понятно лишь одно, что США решительно настроены на переговоры с Северной Кореей и будут делать все, чтобы они были наиболее продуктивными, в первую очередь для самой Америки.

"За последний год-полтора Трамп и Ким Чен Ын пытаются демонстрировать прогресс в переговорах. Для Трампа это принципиально, поскольку он выгодно смотрится на фоне своих предшественников, которые знали о существовании этой угрозы, но никто ничего не мог сделать", – суммирует Яременко.

Напомним, ранее мы писали о том, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля.

При этом Трамп высоко оценивает шансы на денуклеаризацию КНДР и с нетерпением ждет встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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