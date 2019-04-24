"Россия посягает на ваше будущее": Климкин обратился к жителям ОРДЛО

По словам министра иностранных дел, происходит "паспортный" этап оккупации Россией Донбасса

Фото: mfa.gov.ua.

Решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса. Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не воспринимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – заявил Павел Климкин.

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что по поручению президента Петра Порошенко обратился в Совет Безопасности ООН.

"Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!", – сказал дипломат.

Как сегодня стало известно, Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в его указе.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

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