Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Россия посягает на ваше будущее": Климкин обратился к жителям ОРДЛО

Сегодня, 16:57

По словам министра иностранных дел, происходит "паспортный" этап оккупации Россией Донбасса

Фото: mfa.gov.ua
Фото: mfa.gov.ua.

Решение России о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства во внутренние дела Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса. Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не воспринимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", – заявил Павел Климкин.

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что по поручению президента Петра Порошенко обратился в Совет Безопасности ООН.

"Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!", – сказал дипломат.

Как сегодня стало известно, Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в его указе.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, гражданство, Климкин

Вы сейчас просматриваете новость " "Россия посягает на ваше будущее": Климкин обратился к жителям ОРДЛО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек

Сегодня, 16:30

Продуктовые наборы доставят жителям 26 населенных пунктов Донбасса

Паспорта России для жителей ОРДЛО: в Украине отреагировали на решение Путина

Сегодня, 16:29

Кремль понял, что Украина не собирается сдаваться России и сделал следующий шаг, отметил Кулеба

Российские паспорта для ОРДЛО: грозят ли Кремлю новые санкции Запада

Сегодня, 16:15

Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы, говорит эксперт-международник

Сурков назвал упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе "справедливым"

Сегодня, 16:07

Куратор "ДНР" назвал либерализацию выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО "долгом перед русскоговорящими"

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Российские болельщицы в бомбической форме

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Стало известно, почему в Domino's Pizza лучшая пицца в Украине

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах