Россия могла перехватить разговор Трампа об Украине – СМИ

Посол США в ЕС нарушил все правила контрразведки и позвонил Трампу по обычному мобильнику

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Спецслужбы России и других стран могли перехватить телефонный разговор американского посла в Европейском союзе Гордона Сондланда с президентом США Дональдом Трампом о расследованиях в Украине 26 июля.

Об этом каналу CNN сообщили несколько бывших американских чиновников, поскольку для звонка Сондланд использовал обычный мобильный телефон, на которых обычно нет достаточных уровней шифрования.

"Если это правда, звонок по мобильному телефону между послом Сондландом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о которых представители национальной безопасности неоднократно сообщают всем – в частности послам политического назначения, таким как Сондланд", – считает ветеран ЦРУ Марк Полимеропулос.

Реклама

Перед своей отставкой этим летом контрразведчик наблюдал за операциями в Европе и России.

"Я за всю свою карьеру не могу вспомнить, чтобы посол в столь высоко контрразведывательной среде, как Киев, имел бы настолько незащищенный разговор с президентом. Это просто не должно случиться", – сказал он.

Напомним, о нарушении техники безопасности Гордоном Сондландом ранее заявил ведущий американский дипломат в Украине Уильям Тейлор во время публичных слушаний об импичменте Дональда Трампа.

Ранее "Сегодня" сообщали, что нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама