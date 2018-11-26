Россия может использовать как провокацию все что угодно: политолог рассказал о рисках от введения военного положения

Украина при этом может ставить вопрос об усилении санкций против РФ, считает Александр Палий

На данный момент сложно спрогнозировать, как будут дальше развиваться события после захвата Россией трех украинских кораблей в Черном море и приведет ли объявление Украиной военного положения к эскалации военных действий с РФ в украинских морских акваториях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Неизвестно, как будут развиваться события, никто этого не знает. Военное положение вводится для защиты Украины, наших внутренних территорий и интересов, а Россия может использовать как провокацию все, что угодно. Она фактически напала на украинские корабли, и сейчас говорит, что это – украинская провокация", – сказал эксперт, допустив, что Москва действительно может пойти дальше на обострение ситуации в военном плане, а боевые действия могут перекинуться на сушу.

По словам Палия, в то же время Украина с помощью дипломатии и инструментов влияния на международные институции должна ставить вопрос об усилении санкций против России за ее агрессию в украинских морских акваториях.

Эксперт также подтвердил, что действия РФ по захвату украинских кораблей и эскалации ситуации на Азове могут осуществляться Кремлем как фактор вмешательства в украинский предвыборный процесс.

"Но Путин уже давным-давно включился в нашу избирательную кампанию", – подытожил он.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".