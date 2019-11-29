Россия может испытывать Зеленского: названы два варианта событий после Нормандской встречи

Кремль может обострить ситуацию на Донбассе или поставить ее на «паузу», говорит эксперт

/ Фото: president.gov.ua

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Если на переговорах Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия), которая пройдет 9 декабря в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский будет удерживать твердые позиции по Донбассу, Москва может со временем попытаться обострить ситуацию на востоке Украины или взять паузу.

Об этом заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Олена Снигирь рассказала в комментарии сайту "Сегодня" .

"Нормандский саммит в Париже – это рубикон. Его ждут все. Украинское общество ждет сигналов от президента Зеленского, куда мы дальше движемся. Также и русские ждут от Путина дальнейший план по Украине. Поэтому, если президент Зеленский будет четко стоять на проукраинских позициях, дальше Россия может использовать различные рычаги давления, например, пойти на обострение, потому что Москва еще не испытала Зеленского и его команду даже эскалацией, не говоря уже об открытых боевых действиях", – говорит эксперт.

"Другой момент, что россияне могут заморозить конфликт на Донбассе или поддерживать его низкую интенсивность, активизироваться на Черноморском направлении и, например, закрыть нам наш экспортный морской путь", – продолжает политолог.

Но наиболее вероятный, по ее мнению, сценарий – на следующий год россияне просто возьмут паузу, оставят все как есть и будут наблюдать за развитием политической ситуации в Украине.

"Тем более, что сейчас по газу можно использовать дополнительные информационные поводы для нагнетания напряжения между Украиной и европейскими партнерами. А уже в течение следующего года они попытаются расшатать ситуацию в Украине изнутри. К тому же, осенью следующего года президентские выборы в США, результаты которых также повлияют на политические процессы в Европе и коснутся Украины", – подчеркнула Олена Снигирь.

Напомним, ранее: эксперт рассказала, где развернется главная борьба на переговорах Зеленского с Путиным .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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