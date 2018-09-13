Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году

Москва не гарантирует, что продолжит транзит газа в Европу после следующего года

Российская сторона не предоставила гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года, заявил глава акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев после трехсторонней встречи уровне о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией, сообщает УНИАН.

Первый раунд переговоров состоялся 12-13 сентября в бельгийской столице Брюсселе.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание – не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", – сказал Коболев.

Позиция Киева заключается в том, что транзит газа должен идти через территорию Украины, при этом осуществляться он должен по рыночным условиям и по европейским правилам, подчеркивает он.

Как мы уже сообщали, состоянием на сегодняшний день, Россия сократила транзит газа через Украину на 6%.

Кроме того, представитель правительства ФРГ назвал условие, при котором Украина останется транзитером газа в долгосрочной перспективе.