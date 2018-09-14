Россия может сэкономить на транзите газа: Порошенко дал Путину совет
Новым газопроводом Кремль хочет повысить зависимость стран Европы от российского газа, считает президент
России будет выгодней поставлять газ для Европы через Украину, что поможет сэкономить Москве, отказавшись от строительства нового газопровода "Северный поток-2". Об этом президент Петр Порошенко заявил на Форуме YES, отвечая на вопрос журналистов из зала.
Он очередной раз выразил уверенность, что "Северный поток-2" – это политически мотивированный проект, который не имеет экономического смысла.
"Россия может прокачивать весь объем газа для Европы через украинскую ГТС, а не инвестируя дополнительно ничего для строительства "Северного потока-2". Этот проект – желание Кремля повысить зависимость стран Европы от российского газа", – сказал Порошенко.
Отметим, что по состоянию на сентябрь Украина сократила транзит газа из Российской Федерации (РФ) на 3,8 млрд кубометров. Прокачка из РФ в Европу снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и ее объем составляет 58,2 млрд куб. м
Как рассказывал глава акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году. После трехсторонней встречи о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией он отметил, что нет на сегодняшний день никаких гарантий от Москвы.
В то же время резидент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Северный поток – 2" не помешает транзиту газа через Украину. Российский президент назвал условие, при котором поставки газа будут продолжены.
Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.
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