Россия может сэкономить на транзите газа: Порошенко дал Путину совет

Сегодня, 12:10

Новым газопроводом Кремль хочет повысить зависимость стран Европы от российского газа, считает президент

Путин и Порошенко. Фото: архив
Путин и Порошенко. Фото: архив

России будет выгодней поставлять газ для Европы через Украину, что поможет сэкономить Москве, отказавшись от строительства нового газопровода "Северный поток-2". Об этом президент Петр Порошенко заявил на Форуме YES, отвечая на вопрос журналистов из зала.

Он очередной раз выразил уверенность, что "Северный поток-2" – это политически мотивированный проект, который не имеет экономического смысла.

"Россия может прокачивать весь объем газа для Европы через украинскую ГТС, а не инвестируя дополнительно ничего для строительства "Северного потока-2". Этот проект – желание Кремля повысить зависимость стран Европы от российского газа", – сказал Порошенко.

Отметим, что по состоянию на сентябрь Украина сократила транзит газа из Российской Федерации (РФ) на 3,8 млрд кубометров. Прокачка из РФ в Европу снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и ее объем составляет 58,2 млрд куб. м

Как рассказывал глава акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году. После трехсторонней встречи о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией он отметил, что нет на сегодняшний день никаких гарантий от Москвы.

В то же время резидент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Северный поток – 2" не помешает транзиту газа через Украину. Российский президент назвал условие, при котором поставки газа будут продолжены.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.
Россия, Путин, Порошенко, транзит газа, форум yes, Северный поток 2

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"Сегодня"

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