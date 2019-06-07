Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Россия на пути Украины в НАТО: американский дипломат дал совет Киеву

7 июня, 09:38

Украина до сих пор не получила план действий по членству в НАТО, отметил Пайфер

Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев
Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Брюсселя, где выразил поддержку продолжению курса Киева на вступление в НАТО и ЕС. Однако, в краткосрочной перспективе, членство Украины в НАТО маловероятно. Об этом пишет исследователь американского аналитического центра Brookings Institute и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

То, что Киев до сих пор не получил план действий по членству в НАТО, хотя Украина гораздо дальше продвинулась на пути к соответствию стандартам НАТО, чем страны которые получили план действий для членства в 1999 году, свидетельствует о существовании веских преград для такого решения, убежден Пайфер.

И главным здесь является российский фактор, считает он. Так, некоторые страны – члены НАТО прислушиваются к позиции Москвы. Другим важным вопросом является то, что хотя план действий не предусматривает применения статьи 5 – основополагающей статьи альянса, которая предусматривает совместную защиту в случае нападения на одного из членов – все знали, что должен делать Альянс в случае нападения на страну, которой предоставлен план действий для членства.

Пайфер советует Украине усиливать сотрудничество с НАТО и фактически воплощать план действий, потому что Москва, по его мнению, в основном выступает против самого факта предоставления плана, но не его фактического воплощения. Пайфер назвал свою формулу для Украины в НАТО "не сейчас, но и не никогда".

Ранее американский дипломат объяснил, почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НАТО, Украина, пайфер

Вы сейчас просматриваете новость " Россия на пути Украины в НАТО: американский дипломат дал совет Киеву". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия потерпит поражение на выборах в Украине: Пайфер назвал три причины

23 октября 2018, 14:03

На время предвыборной кампании Россия не ослабит военную агрессию на Донбассе, обстрелы будут продолжаться, считает американский дипломат

Почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса": в США назвали причины

23 октября 2018, 13:00

Стивен Пайфер напомнил, что Москва несет большие потери от санкций, а они связаны с "Минском"

Экс-посол США рассказал, как подписывали Будапештский меморандум

19 июня 2018, 15:11

Документ не содержал гарантий безопасности, и Киев это понимал, заявил дипломат

Экс-посол США в Украине заявил о препятствии для транша МВФ

8 июня 2018, 11:46

Пайфер прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде и отставку Данилюка

Рассказ о родах: «На УЗИ меня ожидал неприятный сюрприз»

В Украине скопировали "Гелик": вот что из этого вышло

5 самых полезных фруктов для сердца

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Слёзы в суде: Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Украинцев предупредили об очередной автомобильной афере

Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Первые заявления пресс-секретаря Зеленского

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

7 признаков, что мужчина вас разлюбил, но боится признаться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь