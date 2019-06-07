Россия на пути Украины в НАТО: американский дипломат дал совет Киеву

Украина до сих пор не получила план действий по членству в НАТО, отметил Пайфер

Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Брюсселя, где выразил поддержку продолжению курса Киева на вступление в НАТО и ЕС. Однако, в краткосрочной перспективе, членство Украины в НАТО маловероятно. Об этом пишет исследователь американского аналитического центра Brookings Institute и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

То, что Киев до сих пор не получил план действий по членству в НАТО, хотя Украина гораздо дальше продвинулась на пути к соответствию стандартам НАТО, чем страны которые получили план действий для членства в 1999 году, свидетельствует о существовании веских преград для такого решения, убежден Пайфер.

И главным здесь является российский фактор, считает он. Так, некоторые страны – члены НАТО прислушиваются к позиции Москвы. Другим важным вопросом является то, что хотя план действий не предусматривает применения статьи 5 – основополагающей статьи альянса, которая предусматривает совместную защиту в случае нападения на одного из членов – все знали, что должен делать Альянс в случае нападения на страну, которой предоставлен план действий для членства.

Пайфер советует Украине усиливать сотрудничество с НАТО и фактически воплощать план действий, потому что Москва, по его мнению, в основном выступает против самого факта предоставления плана, но не его фактического воплощения. Пайфер назвал свою формулу для Украины в НАТО "не сейчас, но и не никогда".

Ранее американский дипломат объяснил, почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса".

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