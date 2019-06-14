Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса: появилась реакция МИД Украины

Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают российские паспорта жителей Донбасса

Фото: facebook.com/UkraineMFA.

МИД Украины продолжает работать с международным сообществом с целью ужесточения санкций против России из-за введения начала выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Режим Кремля и его марионетки начали ускоренную процедуру предоставления российского гражданства для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Намеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - подчеркнула Зеленко.

Ранее сегодня стало известно, что Россия начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.





Мы также писали о том, что в ответ на паспортную провокацию Кремля МИД Украины обратился к членам "Большой семерки", Европейскому Союзу и другим западным партнерам с призывом ввести новые санкции против России.

Больше читайте на сайте "Сегодня": Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией.

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