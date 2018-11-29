Россия намерено атаковала украинские корабли: у СБУ появились новые доказательства

Сегодня, 14:25

Москва пытается переложить вину за свою атаку в Керченском проливе на Украину, но теперь на россиян есть "компромат"

Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

У Службы безопасности Украины есть доказательства нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе с использованием оружия. Заместитель главы спецслужбы Олег Фролов заявил, что имеется перехват переговоров пилотов российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 с пунктами управления.

"Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", – сказал он.

Как рассказывали ранее в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Кроме того, также были перехвачены переговоры россиян во время атаки на украинские катера. На записи капитан корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранившего украинский буксир, переговаривается с его командованием в Москве.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в плену.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Москва в свою очередь обвиняет Украину в совершении провокации. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, переговоры, СБУ, азовское море, корабли, доказательства

Вы сейчас просматриваете новость "Россия намерено атаковала украинские корабли: у СБУ появились новые доказательства". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Джеймс Мэттис. Фото: AFP

В Азовском море Россия всем показала, что ее слову нельзя верить - глава Пентагона

Сегодня, 13:58

Джеймс Мэттис отметил, что Россия нарушила заключенный с Украиной договор

Политика

Российский ракетный комплекс С-400 "Триумф". Фото: facebook.com/mod.mil.rus

После милитаризации Крыма Россия хочет пробить сухопутный "коридор" в АРК – генерал-разведчик

Сегодня, 13:55

Россия планирует создать на оккупированном полуострове неприступную военную зону
Загрузка...

Политика

Фото: facebook.com/eucouncil

Эскалация конфликта между Украиной и Россией: появилась реакция Совета ЕС

Сегодня, 13:49

Европейцы выступили с требованиями к Москве после нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе

Политика

Блокада Керченского пролива. Фото: AFP

В Кремле прокомментировали блокаду Керченского пролива

Сегодня, 13:24

Песков выдвинул свою версию, почему может быть перекрыт проход для украинских судов

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото AFP

Меркель сделала четкое заявление по агрессии России на Азове и Донбассе

Сегодня, 13:08

Канцлер Германии намерена поднять вопрос российской агрессии против Украины на саммите G-20

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко: Есть признаки, что Путин может начать новое наземное наступление

Сегодня, 12:46

Глава государства рассказал немцам о глобальных планах Кремля и чего добивается Путин
Загрузка...