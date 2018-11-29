Россия намерено атаковала украинские корабли: у СБУ появились новые доказательства

Москва пытается переложить вину за свою атаку в Керченском проливе на Украину, но теперь на россиян есть "компромат"

У Службы безопасности Украины есть доказательства нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе с использованием оружия. Заместитель главы спецслужбы Олег Фролов заявил, что имеется перехват переговоров пилотов российского самолета Су-30 и вертолета Ка-52 с пунктами управления.

"Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", – сказал он.

Как рассказывали ранее в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Кроме того, также были перехвачены переговоры россиян во время атаки на украинские катера. На записи капитан корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранившего украинский буксир, переговаривается с его командованием в Москве.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в плену.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Москва в свою очередь обвиняет Украину в совершении провокации. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.