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Россия не будет участвовать в Будапештском формате – Пайфер

4 июня, 12:19

Кристина Зеленюк , Станислав Кожемякин

Экс-посол США уверен, что за шесть лет в Кремле ничего не поменялось

В апреле 2014 года, когда Украина созвала встречу министров иностранных дел на основе Будапештского меморандума, в ней приняли участие министры иностранных дел США и Великобритании. Министр иностранных дел России Сергей Лавров этого не сделал.

Об этом сайту "Сегодня" сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Я бы был очень осторожен, пытаясь заменить Нормандский формат Будапештским. Россия и Путин лично принимают участие, зачастую не очень продуктивно, в Нормандском формате с Францией, Германией и Украиной. Но в апреле 2014 года, когда Украина созвала встречу министров иностранных дел на основе Будапештского меморандума, пришли министры иностранных дел США и Великобритании. Министр иностранных дел России Сергей Лавров этого не сделал. Примет ли участие Россия в Будапештском формате сегодня? Сомневаюсь", – считает Стивен Пайфер.

Накануне поездки украинской делегации в Берлин 2 июня во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком, на портале американского аналитического центра Atlantic Council вышла статья вице-премьера-министра и представителя Украины на переговорах в Минске Алексея Резникова о том, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении.

"Мы должны рассмотреть вопрос о возвращении в "формат Будапешта". Первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако Будапештский формат впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем", – считает Алексей Резников.

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В апреле 2014 года, сразу после аннексии и оккупации Россией Крыма, и начала ее вторжения на Донбасс, Украина созвала консультации подписантов Будапештского меморандума.

"Там были министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, госсекретарь США Джон Керри, я там была с нашим министром иностранных дел. И там был пустой стул – российская сторона в лице министра иностранных дел Лаврова не захотела принимать участия в консультациях…", – заявляла бывшая посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Напомним, что в начале месяца министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетили Германию, где обсудили с высокопоставленными немецкими политиками выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблему деоккупации Крыма.

А о чем договорились лидеры Нормандского формата на саммите в декабре, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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будапештский меморандум мирное регулирование нормандский формат Стивен Пайфер

Источник: Сегодня

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