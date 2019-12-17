Россия не хочет быть партнером: бывший замгенсека НАТО о политике Кремля

Между Москвой и НАТО давно непростые отношения и Кремль не горит желанием их налаживать

Александр Вершбоу. Фото: flickr.com/Foreign and Commonwealth Office

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Россия своими действиями показывает, что она не настроена на партнерство с НАТО. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Он считает, что скандальные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает "смерть мозга", можно трактовать как намек на необходимость партнерства альянса с Россией.

"Пока не совсем понятно, что Макрон на самом деле имел в виду. Думаю, он отражает традиционное французское видение о том, что исторически и культурно Россия – это часть Европы, именно поэтому она должна быть партнером (Европы – авт.). Проблема в том, что Россия не хочет быть партнером. И это видно даже в тех вопросах, где мы (НАТО – авт.) проявляли гибкость, которые потом привели к разрыву наших отношений с Россией. Можно, конечно, мечтать о лучших отношениях с Россией и говорить русским, что они должны делать, чтобы улучшить отношения с Западом. Но со стороны России должно быть желание стать таким партнером. И пока я этого не вижу", – сказал Вершбоу.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Александром Вершбоу: "В краткосрочной перспективе членство Украины и Грузии в НАТО нереально".

Напомним, на днях министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет угрозу для своих соседей и для НАТО. Россия – потенциальный партнер, но общаться с ней нужно без наивности, считает французский дипломат.

Ранее мы писали, как мировые лидеры разругались на саммите НАТО в Лондоне. Подробней в сюжете:

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