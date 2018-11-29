Россия не имеет права судить украинских моряков: Климкин назвал причину

На захваченных Россией украинских моряков в Керченском проливе не распространяется российское право, так как они являются военнопленными, поэтому их не могут судить по российским законам в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Фейковый "суд" в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Помимо усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленнымии и находятся под защитой Женевской конвенции от 1949 года, поэтому на них никоим образом не распространяется российское право", – написал он в Facebook.

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Также он отметил, что украинским морякам должно быть гарантировано предоставление медицинской помощи в полном объеме, и не должно осуществляться на них ни физическое, ни психологическое давление.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват кораблей и 24 моряка оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту протеста.

Стоит отметить один любопытный момент – один захваченный украинский моряк в "суде" заявил, что не понимает по-русски. Командир рейдового буксира "Яны Капу", захваченного россиянами, старшина Олег Мельничук потребовал переводчика.