Россия не придерживается Минских договоренностей – Волкер

Сегодня, 14:59

Спецпредставитель отметил, что Украина из-за ситуации на востоке сейчас находится под большим давлением

Курт Волкер. Фото: flickr.com
Курт Волкер. Фото: flickr.com

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, который в ближайшее время посетит Украину, заявил, что проблема завершения войны на востоке Украины заключается не в содержании Минских договоренностей, а в их реализации. Об этом он заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме, сообщает "Укринформ".

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", – отметил спецпредставитель США.

Он отметил, что Россия, несмотря на Минские соглашения, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", – подчеркнул Волкер.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Однако,незаконные вооруженные формирования на Донбассе проигнорировали начало режима прекращения огняроссийско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям.

 
Россия, США, Украина, минские договоренности, Волкер

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