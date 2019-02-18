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Эксперт объяснил, сможет ли Россия заблокировать проход судов в Одессу

Сегодня, 14:45

В Черном море Россия не сможет вести себя агрессивно, считает военный специалист

Российский флот в Черном море. Фото: facebook.com/mod.mil.rus.
Российский флот в Черном море. Фото: facebook.com/mod.mil.rus..
Эксперт объяснил, сможет ли Россия заблокировать проход судов в Одессу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a8e/29a/5c6a8e29af6c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a8e/29a/5c6a8e29af6c3.jpg Политика В Черном море Россия не сможет вести себя агрессивно, считает военный специалист

Несмотря на всю агрессивность России, она не сможет препятствовать украинскому судоходству в Черном море и проходу торговых судов в Одесский морской порт. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Ранее информация об угрозе для украинского судоходства появилась в СМИ со ссылкой на члена Совета реформ (2016-2017), бывшего подполковника британской армии Глена Гранта.

"Глен Грант – известный сказочник. Это не произойдет по одной простой причине – Черное море попадает под международные договоренности. И, кроме Украины и России, там есть еще Турция, Румыния, Болгария, там присутствуют корабли стран НАТО", – напомнил Жирохов.

По словам эксперта, Россия не сможет бесчинствовать в Черном море, используя лазейки в международном законодательстве.

"Так просто действовать, как в Азовском море, пользуясь пробелами в международном законодательстве, у России не выйдет. Блокировать морской путь от Дарданелл до Одессы просто нереально, потому что там находятся территориальные воды сразу нескольких стран", – подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Румынии Клаус Иоганнис 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с призывом к Североатлантическому альянсу о том, чтобы НАТО как можно больше нарастила свое присутствие в Черноморском регионе.

А ранее министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил озабоченность в связи с наращиванием военного присутствия России в Черном море.

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Тег Россия, Одесса, НАТО, порт, Черное море, агрессия

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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