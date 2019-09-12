Россия не сняла обвинений с Эдема Бекирова

Россия до сих пор не сняла обвинения с Эдема Бекирова, который вернулся на Родину в результате масштабного обмена пленниками и сейчас находится в больнице после операции на сердце.

Очередное заседание "суда" по его делу должно состояться 13 сентября в оккупированном Крыму. Украинцу инкриминируют незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки, а его адвокаты заявили, что, если их клиента не оправдают, они готовы идти в Европейский суд по правам человека.

Оснований для этого, по словам юриста Алексея Ладина, достаточно: несмотря на инвалидность и тяжелую болезнь сердца крымчанина держали под стражей. Кроме того, чтобы сфабриковать против него дело – образцы ДНК, которые потом использовали как доказательство, у него взяли с нарушением процедуры.

На заседании 13 сентября адвокаты представят доказательства того, что Бекиров перенес сложную операцию и явиться в суд не может.

По словам дочери украинца, Элеоноры Бекировой, больше всего отец беспокоится о судьбе около сотни украинцев, которых до сих пор удерживает Россия.

"Существует много вопросов к сотрудникам ФСБ, которые взяли у него непроцессуально образцы ДНК, после чего, согласно экспертизе, его образцы оказались на скотче, на одной из упаковок взрывчатки", – объяснил адвокат Эдема Бекирова Алексей Ладин.

"Не было ни одной минуты, чтобы папа не говорил о тех, которые остались за стенками СИЗО. Когда ты разговариваешь с ним, когда я сажаю его в коляску и вывожу подышать свежим воздухом, он говорит – а как же мальчики сейчас там", – добавила Элеонора Бекирова, дочь Бекирова.

Как сообщалось, восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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