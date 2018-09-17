Россия не соглашается на миротворцев на Донбассе

Россия не соглашается на миротворцев в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер во время ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии.

Форум как всегда собрал и мировых лидеров, и украинских политиков. Пытались моделировать будущее, и застряли на тревожном настоящем. Война, коррупция, украинские выборы, состояние Путина и планы на президентство Вакарчука.

Открытие саммита YES – это всегда куча иностранцев, легкая музыка, напитки и современное искусство. Собственно, именно из-за него организаторы мечтают доносить к участникам главные тезисы. Чтобы те лучше запомнить, ятовувалы.

Полмира плачет, полмира- скачет. Это аксиома. Цивилизованная часть скачет далеко за обозримые пределы. Интерактивная инсталляция НЛО в центре художник Арсенала – лучшее тому доказательство. И это не просто слишком дорога работа культовой японской художницы. А окно в потусторонний мир. Где можно увидеть, как работает мозг одного человека, синхронизируясь с головой другой. Не пытайтесь понять как. Лучше просто начните готовиться к встрече с пришельцами. У этой капсулы есть ощущение, что ждать осталось недолго.

Если о будущем на саммите говорили с осторожным оптимизмом, то на сегодняшний хороших слов не хватало. Вот спецпредставитель Госдепа сетует, что заставить Кремль согласиться на миротворческую миссию на Донбассе не удается уже год.

"Мы застряли в Минском процессе. Те шаги, которые должна сделать Украина (специальный статус, местные выборы) – их невозможно внедрять пока нет гарантий безопасности ... Поэтому мы предложили миротворческий контингент, который заменит российские силы и создаст реальную безопасность. Это предложение давно на столе. Но Россия все на нее не соглашается ", – заявил Волкер.

На классический вопрос, а что же делать, от участников форума раздается классическая ответ- усиливать давление на Россию и углублять санкции. Изменение формата переговоров или количества участников мало чем помогут.

Кондолиза Райс, во времена президентства Джорджа Буша-младшего занималась Госдепом, признает: влиять на Путина трудно и потому, что российский президент очень хорошо скрывает свои доходы. О путинские миллиарды уже и документальный фильм сняли, а Вашингтон до сих пор ищет его тайные счета.

Пока с хозяином Кремля продолжаются переговоры в стиле умиротворения агрессора, придумывать новые аргументы в его убеждению все сложнее. Петр Порошенко в своей речи на юбилейном саммите вспомнил и о нерешительности западных партнеров и о нарушенных меморандумах, и о ЕС с НАТО, в которых Украина так стремится.

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции- это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать ручкой Москве: до свиданья, наш ласково Миша, возвращайся в свой сказочно лес Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно говорили , что двери НАТО для нас открыты ", – отметил Петр Порошенко.

Если о перспективах членства в НАТО и ЕС говорят на форуме из года в год, собственно, как и об украинской коррупции, которая уже стала для западного мира неким мемом, то в этом добавилась новая тема- об украинских выборах.

"Сейчас одна из главных тем – это украинский политический сезон 2018-2019 годов и опасность от таких угроз как дезинформация, вмешательство в выборы, fake-news. Мы предусмотреть все эти угрозы. Здесь в Украине мы не можем позволить себе роскошь недооценивать будущее" – заявив Виктор Пинчук.

Всего на нынешнем саммите состоялись некие смотрины кандидатов в президенты. Им даже отдельную дискуссионную панель отдали. И хотя среди участников форума бильшисть- это американские и европейские политики на пенсии, тем не менее их влияние на настроения в высоких кабинетах бесспорный. Или определились в Вашингтоне и Брюсселе со своим фаворитом, сложно понять еще и потому, что сами кандидаты не раскрывают карты. Ну вот с Юлией Тимошенко и Анатолием Гриценко понятно, они своих амбиций и желаний не скрывают, а вот Святослав Вакарчук интригу держит до сих пор.

Об отсутствии президентских амбиций заявил и премьер, Премьер-министр. По крайней мере, пока.

В премьер, ерська планах – рост ВВП. Гройсман, любые вопросы ведущего, возвращал именно в экономическую колею. Мол, его приход – реформы.

"И передо мной стоит выбор небольшой: либо уйти от ответственности и пойти по пути популизма, который для нашей страны уже является печальноизвестным, или принимать решение, которое сделает Украину сильнее", – заявил он.

Возможно, в следующем году, во время саммита будет, что сказать украинском и о результатах реформ. По крайней мере, иностранные участники форума очень на это надеются.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС. Также президент дал прогноз относительно дефолта.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.

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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.