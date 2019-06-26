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Россия не вернется в парламентскую ассамблею НАТО – Мадлен Мун

26 июня, 21:37

Члены НАТО намерены ввести новые санкции против России


Парламентская ассамблея НАТО не собирается возвращать Россию в свой состав. Об этом сегодня сообщила ее президент – Мадлен Мун.

Кроме этого, члены НАТО намерены ввести новые санкции против России и принять отчет о безопасности Украины.

Мадлен Мун во время сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским пригласила его в Лондон, чтобы он мог обратиться к депутатам НАТО. Это заседание состоится осенью.

"На нашей последней весенней сессии в Братиславе мы четко дали понять: не будем возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею НАТО", – заявила президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун и добавила. – Мы готовы поддерживать Украину, мы стоим на вашей стороне и, как я отметила во время нашей встречи с президентом Зеленским, если будет такая возможность и он считает, что это уместно, мы готовы также поехать на линию разграничения, чтобы увидеть воочию, что там происходит".

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил намерение привести украинскую армию к стандартам НАТО для вступления Украины в Альянс. Кроме того, он хочет достичь членства в Евросоюзе таким образом, чтобы страны ЕС сами хотели видеть там нашу страну.

Кроме того, как мы писали, что ранее в июне состоялась встреча Зеленского с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом, после которой последний обещал, что НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную практическую помощь Украине.


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Тег НАТО, Зеленский, санкции, парламентская ассамблея, Мадлен Мун

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