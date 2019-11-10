Россия не впервые использует Интерпол для преследования украинцев в Польше – Дещица

На протяжении 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура

Андрей Дещица / Фото: facebook.com/Rostyslav Demchuk

Задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура, которое произошло на основании запроса России в Интерпол, является не первым таким случаем в Польше.

Украинская сторона постарается сделать все возможное, чтобы предотвратить экстрадицию Мазура в Россию.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ".

"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", – заявил Дещица.

По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.

Дипломат отметил, что в случае задержаний украинцев на территории Польши по запросу России польские правоохранители действовали в соответствии с действующими нормами и обязательствами Польши как участника Интерпола.

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Посол отметил, что в деле задержания Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти. В частности, дипломат провел разговоры по этому поводу с заместителем главы МИД Польши Марцином Пшидачем, а также вице-маршалком Сейма Малгожатой Госевской.

"Польская сторона понимает значимость этого дела", – отметил Дещица.

Он подтвердил информацию, что на протяжении 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это – политически сфабрикованное дело Российской Федерации", – резюмировал Дещица.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

В свою очередь, вице-спикер польского Сейма Малгожате Гошевская заявила, что Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

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