Россия ничего не предлагала: Денисова ответила на идею закрыть дела против пленных

Москалькова и Денисова (справа). Скриншот

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российской коллеги Татьяны Москальковой официального предложения по соглашению между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Ранее Денисова сообщала, что на территории России и в оккупированном Крыму остаются более 110 пленных украинцев.

"Я прочитала об этом в новостях. Если она (Татьяна Москалькова - Ред.) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - сказала Денисова в интервью BBC.

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Денисова сообщила также, что в списках, которые были переданы Москальковой и уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения удерживаемых лиц, было 150 граждан Украины.

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"Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули. Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех. Переговоры продолжаются, это только начало", — отметила омбудсмен.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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