Россия обязана вывести свои войска из Украины – Госдеп

Сегодня, 02:53

Американские дипломаты призвали РФ полностью выполнить Минские соглашения

Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert
Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert

В Госдепе США заявили, что Россия организовала войну на Донбассе и обязана вывести свои войска из Украины. Об этом написала спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ в зоне конфликта заметили четыре новые российские системы радиоэлектронной борьбы на востоке Украины – больше свидетельств того, что российские военные организовали конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить Минские соглашения и вывести свои силы из Украины", – подчеркнула представитель Госдепа США.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных вне определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В частности, речь идет о четырех новейших комплексах радиоэлектронной борьбы российского производства: РБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А "Былина" и специальный комплекс для создания препятствий беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-1".

Ранее наемник из Беларуси подтвердил участие кадровых офицеров РФ на Донбассе.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады", РСЗО и гаубицы боевиков.

Как сообщалось, в течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огняв том числе дважды из тяжелого вооружения.
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Источник:

УНИАН

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