Россия оказалась в очень плохом положении: у Украины появилось новое преимущество

Небоженко также объяснил, какой будущий президент Украины станет самым страшным врагом для Кремля

Фото: AFP

Россия оказалась в очень плохом положении: у Украины появилось новое преимущество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4db/da2/5c94dbda23566.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4db/da2/5c94dbda23566.jpg 2019-03-23T05:17:00+02:00 Политика Небоженко также объяснил, какой будущий президент Украины станет самым страшным врагом для Кремля

Начав войну с Украиной, Кремль чувствовал себя довольно вольготно и контролировал ситуацию. Но все перевернулось с ног на голову после разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – теперь Россия серьезно опасается того, что Украина может разрешить США разместить у себя ракеты.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политолог Виктор Небоженко.

По его словам, мир столкнулся с неожиданностью в виде краха ДРСМД, о чем никто даже подумать не мог в 2014 году. Кремль оказался в очень плохом положении, ведь теперь Запад осознал, что получил страну, которая ненавидит Россию и у которой есть армия.

"Теперь в любой момент в Украине могут появиться эти баллистические ракеты. А дело в том, что "время подлета" – это теперь любимое выражение Путина, когда он говорит про Украину – это время подлета от Украины 10 минут. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить. Мы никогда не могли подумать, что Трамп и Путин разорвут этот Договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет", – сказал Небоженко.

Эксперт отметил, что, если ракеты поставят, например, в Харькове или Запорожье, на российско-украинской границе, то Россия оказывается очень уязвима. Поэтому, нападая в 2014 году на Украину, даже не подозревала о таком возможном сценарии.

Политолог добавил, что будущий президент, который будет выбран народом на выборах, и если он подпишет договор с США по размещению ракет в Украине – "это будет самый страшный враг Кремля".

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД.

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Читайте подробней в материале "Сегодня" о том, реально ли нарастить Украине ракетную мощь.

Недавно президент Петр Порошенко намекнул на создание в Украине мощных ракет. Подробней смотрите также в сюжете "Сегодня".

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