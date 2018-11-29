Россия отказала Украине и ОБСЕ в обсуждении ситуации в Азовском море – Геращенко

Сегодня, 14:50

Украинская сторона потребовала вынести этот вопрос на сегодняшнее заседание ОБСЕ в Вене

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Представители Украины и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе инициировали заседание по Азовскому кризису в режиме видеоконференции, однако российская сторона забраковала эту идею. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она рассказала, какие требования хотели выставить Москве.

"Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в азово-керченской акватории, и немедленное освобождение военнопленных украинских моряков и возврат Украине незаконно захваченных судов, разблокирования навигации для украинских и иностранных судов на Азове, деэскалацию напряжения, созданную агрессивными и провокационными действиями РФ", – написала Геращенко.

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Политик сообщила, что российская сторона цинично проигнорировала такую встречу, второй раз подряд отказавшись садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы по агрессии.

"Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ сегодня на постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ от ОБСЕ Сайдика и председателя СММ ОБСЕ Апакана", – подчеркнула она.

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Как сообщалось, Геращенко называл четыре причины, почему Путин напал в Азовском море и почему именно сейчас. Она напомнила, что война не прекращается уже 4 года и россияне начали "ползучую" эскалацию на Азове еще летом. Одним из важнейших для Путина направлений этой войны против Украины является уничтожение нашей экономики, отметила политик.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в плену.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, обсе, азовское море, Геращенко, ТКГ

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"Сегодня"

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