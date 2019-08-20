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Испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты с дальностью, ранее запрещенной прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызывает сожаление, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", — подчеркнул дипломат. По его словам, испытание свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем.

"Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", — отметил дипломат.

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В то же время Рябков заявил, что Москва продолжит соблюдать мораторий на размещение подобных систем.

В тренде Россия ответила на испытание Штатами крылатой ракеты "запрещенной" дальности

"Мы на провокации не поддаемся. Мы, как это вчера было заявлено во Франции президентом России [Владимиром Путиным], вновь подтверждаем свою приверженность одностороннему мораторию на развертывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира", — сказал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Пентагоне рассказали о новой крылатой ракете. Пуск ракеты был проведен с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья Калифорнии.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

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