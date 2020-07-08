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Россия поддерживает терроризм: Киев разорвал очередной договор с Москвой

8 июля, 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Договорно-правовая база между Украиной и Россией продолжает трещать по швам

Накануне Украина вышла из очередного соглашения СНГ, а теперь Кабинет министров принял решение о прекращении действия договора с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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"Прекратить действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в городе Ялте 12 июля 2012 года. Министерству иностранных дел уведомить российскую сторону о прекращении действия Меморандума", – говорится в постановлении Кабмина.

В пояснительной записке указывается, что такое решение необходимо было принять в связи с агрессией России против Украины, поддержке страной-агрессором сепаратизма и терроризма на востоке нашей страны, что приводит к гибели местного населения и военных, дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию в государстве.

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"Эти действия России нарушают принципы международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, которые живут в Украине. Учитывая указанное, необходимо привести двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией в соответствии с современными реалиями отношений с РФ путем прекращения действия Меморандума", – говорится в документе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году в Госпогранслужбе заявляли, что в Украине пытались легализовать террористов из России, воевавших в ИГИЛ. Силовикам удалось узнать, что для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии, и в незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ.

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Россия терроризм меморандум Кабинет министров

Источник: Сегодня

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