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Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит

17 июля, 13:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва продолжает угрожать Киеву военной агрессией

Внезапная проверка боеготовности российских войск у границ Украины – это "угроза силой" в адрес Киева. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь" – . А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...", – написал дипломат.

Ранее стало известно, что Россия начала внезапную проверку войск, в том числе и в приграничных с Украиной областях. Приказ поступил от президента РФ Владимира Путина. Какие именно части собираются поднимать, не сообщается, однако министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что они будут в Западном (примыкает к Украине) и Южном (включает незаконно аннексированный Крым) военных округах РФ. Также учения пройдут на Северном и Тихоокеанском флотах, отдельных соединениях центрального подчинения и в ВДВ.

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Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что армия усиливается на крымском направлении украинская и готова к возможному нападению России.

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Напомним, американский генерал Бен Ходжес не исключает возможное нападение России. Подробней – в сюжете:

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Россия война Украина

Источник: Сегодня

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