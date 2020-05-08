Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессии

Борьба в ПАСЕ продолжается. Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы попыталась заблокировать доклад украинской делегации о вооруженной агрессии и ее влиянии на окружающую среду. Но документ все равно был поддержан, несмотря на сопротивление члена российской делегации Петра Толстого. Об этом рассказала в Facebook глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Елизавета Ясько.

Она объяснила, что на Бюро и Постоянном комитете ПАСЕ обычно утверждают поддержку инициативам к докладам, резолюциям.

"Украинская делегация на январской сессии подала несколько таких "моушинов". По двум из них (по правам женщин и о вреде окружающей среде из-за вооруженной агрессии) украинская делегация получила одобрение и рекомендацию Бюро и Постоянного комитета для направления их в комитеты для создания репортов", – рассказала Ясько.

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Депутат отметила, что член российской делегации Петр Толстой опротестовал это и считает, что репорт по вооруженной агрессии не должен сейчас рассматриваться.

"Несмотря на это, Бюро это одобрило. Как это работает: сначала Бюро одобряет, а потом Постоянный комитет смотрит на решение Бюро и тоже одобряет его. Как правило Постоянный комитет одобряет то, что было на Бюро. Но на этот раз на Постоянном комитете опротестовал "моушн", который был одобрен на Бюро – этот "моушн" касался вооруженной агрессии и вреда, который наносит эта агрессия окружающей среде … Все-таки мы получили поддержку – большинство членов Постоянного комитете поддержали "моушн" украинской делегации", – заявила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Страсбурге (Франция) во время зимней сессии Ассамблеи были окончательно утверждены полномочия российской делегации. Но был позитив и для Украины – ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских договоренностей, а также призвала Москву прекратить агрессию против Украины и вернуть захваченные территории.

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