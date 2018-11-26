Россия пошла на умышленную провокацию в Керченском проливе – постпред Украины в ООН

Россия была информирована о проходе украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко.

Он заявил о том, что Россия нарушила соглашения о свободе мореплавания и "совершила акт открытой военной агрессии в отношении Украины".

"Это умышленная провокация с целью усугубить ситуацию в регионе и установить полный контроль над Азовским морем и Керченским проливом. У нас есть бесспорные подтверждения того, что эта операция санкционирована высшим военным руководством России", – сказал Ельченко.

Он добавил, что украинская сторона соблюдала международное право и соглашения с Российской Федерацией.

"Договор со всей ясностью предусматривает свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Этот договор подписан главой России и должен выполняться", – заявил дипломат.

Ельченко напомнил, что "в тот же день в 1939 году советская армия спровоцировала инцидент на российско-финской границе.

"Это использовалось в качестве предлога для вторжения, так началась война, которая привела к изгнанию СССР их Лиги наций. Это насчет невыученных уроков и того, кто их не выучил", – сказал дипломат.

"Я хотел бы выразить возмущение со своей стороны в связи с попыткой России манипулировать СБ ООН и провести заседание о якобы нарушении российской территориальной целостности ... Крым является частью Украины ... и нет никакой "госграницы" России вокруг Крымского полуострова", – сказал он

Также Владимир Ельченко представил "основные факты за последние три дня".

"Согласно Конвенции о морском праве, украинский ВМФ имеет полную свободу мореплавание в Керченском проливе", – напомнил он

Дипломат напомнил, что маршрут прохода украинских судов был аналогичным маршруту, по которому украинские корабли следовали в сентябре.

"25 ноября украинский командующий дважды запрашивал российские службы о возможности прохождения через Керченский пролив, но не получил ответа. Суда были направлены в зону ожидания. Было заявлено, что украинские корабли получат уведомление, а потом произошла полная анархия: росс корабль береговой охраны провел таран украинского судна. Есть видео этого события, и видно, кто провел атаку", – сообщил Ельченко.

"После тарана российские корабли блокировали два других украинских корабля, которые пытались оказать помощь пострадавшему украинскому кораблю. Все это время российские корабли пытались провоцировать украинцев на открытие огня", – добавил дипломат.

Он отметил, что воздушные суда РФ появились на месте событий и продемонстрировали ракетные вооружения. Украинские корабли после этого направились на выход из пролива в сторону открытого моря, однако их начали преследовать российские военные суда.

По его словам есть запись, которая подтверждает, что суда РФ получили приказ вести огонь на поражение.

"Таким образом, украинские корабли "Бердянск" и "Никополь" были повреждены, вынуждены остановиться, их захватил спецназ ФСБ. ... Один человек находится в критическом состоянии. Видеозапись тарана и обстрела, аудиозаписи, они все ходят по интернету, любой может посмотреть и послушать, что и как произошло", – сказал Ельченко.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

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