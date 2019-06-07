Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Россия потеряла контроль над боевиками: Зеленский отреагировал на гибель бойцов ВСУ

7 июня, 09:55

Глава государства пообещал жесткий ответ украинской армии агрессору в случае попыток новых атак

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе, где сегодня ночью погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. Он считает, что Россия уже потеряла контроль над боевиками на фронте. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал он.

Зеленский отметил мужество бойцов ВСУ, которые отражали атаку врага, и выразил соболезнования родным погибших военных. В то же время президент пообещал жесткий отпор агрессору – как на фронте, так и на дипломатическом поприще.

Читайте также

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Донбасс, военные, Зеленский, ВСУ, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " Россия потеряла контроль над боевиками: Зеленский отреагировал на гибель бойцов ВСУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский готовит отставку Луценко: Стефанчук рассказал о новой попытке уволить силовиков

Сегодня, 09:41

Глава государства снова внесет представления в Раду на Грицака, Полторака и Климкина

Это держит Украину в тонусе: политолог о переговорах Зеленского с ЕС

Сегодня, 04:30

Саммиты Украины с ЕС похожи на обязательные военные учения для армии, говорит Владимир Фесенко

США должны продолжать быть хорошим другом и союзником Украины – сенатор Портман

Вчера, 21:58

Сенатор отметил, что был удивлен общением с новым руководством Украины

Порошенко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель

Вчера, 19:14

Экс-президент отметил, что слова речи Зеленского родились в его офисе

Рассказ о родах: «На УЗИ меня ожидал неприятный сюрприз»

В Украине скопировали "Гелик": вот что из этого вышло

5 самых полезных фруктов для сердца

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Слёзы в суде: Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Украинцев предупредили об очередной автомобильной афере

Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт - Financial Times

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Первые заявления пресс-секретаря Зеленского

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

7 признаков, что мужчина вас разлюбил, но боится признаться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь