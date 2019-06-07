Россия потеряла контроль над боевиками: Зеленский отреагировал на гибель бойцов ВСУ

Глава государства пообещал жесткий ответ украинской армии агрессору в случае попыток новых атак

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе, где сегодня ночью погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. Он считает, что Россия уже потеряла контроль над боевиками на фронте. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал он.

Зеленский отметил мужество бойцов ВСУ, которые отражали атаку врага, и выразил соболезнования родным погибших военных. В то же время президент пообещал жесткий отпор агрессору – как на фронте, так и на дипломатическом поприще.

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"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что потери ВСУ понесли и вчера. Как сообщал штаб Объединенных сил, 6 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – 120-мм минометом. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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