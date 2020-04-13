Россия предъявила обвинения нардепу Джемилеву

Так называемым главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Крыму предъявлено обвинение лидеру крымскотатарского народа, народному депутату от "Европейской солидарности" Мустафе Джемилеву из-за его поездки в оккупированный Крым в мае 2014 года. Оккупанты в апреле того года запретили ему посещать Крым, говорится в сообщении "ведомства".

Россия считает Крым своей территорией и поэтому указывает на якобы незаконность пересечения Джемилевым админграницы с полуостровом, а его называет иностранным гражданином. Также в "крымском следкоме" напомнили, что украинскому политику вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

"Установлено, что 2 мая 2014 года гражданин Украины Джемилев прибыл рейсом Киев-Москва в аэропорт "Шереметьево" столицы, где ему на основании ч.1 ст. 27 ФЗ от 15.08.1996 г. "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" сотрудниками пограничного контроля было отказано во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он убыл обратно в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска "Армянск". Однако дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Крыма были пресечены сотрудниками силовых подразделений. Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Крым – это украинская территория, и Россия не имеет права запрещать украинским гражданам туда ездить, а также вести какие-либо следственные действия и вообще любую деятельность.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале текущего года в России экс-министр обороны Украины получил жесткий приговор. Анатолий Гриценко призывал отомстить России за убийства украинских офицеров, за что и был обвинен заочно.

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Уже в марте Россия заочно арестовала украинского экс-нардепа Игоря Мосийчука из-за событий возле российского посольства в Киеве в 2016 году.

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