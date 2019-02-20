Россия причастна к расстрелу Майдана: Луценко сообщил подробности

Во время противостояний в центре Киева в Украине уже находились три десятка агентов ФСБ

Россия причастна к расстрелу Майдана: Луценко сообщил подробности 2019-02-20T17:16:00+02:00 Политика Во время противостояний в центре Киева в Украине уже находились три десятка агентов ФСБ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что есть неопровержимые факты причастности России к расстрелу Майдана во время Революции Достоинства. Об этом он заявил в интервью журналистам.

По его словам, Генеральная прокуратура картину тех событий установила до секунд. В частности, 18 февраля, по словам генпрокурора, экс-президент Виктор Янукович несколько раз звонил руководству ФСБ и президенту России Владимиру Путину. После этого силовикам дали приказ: разогнать митингующих и штурмом взять Дом профсоюзов.

Он утверждает, что в это же время в Украине находились три десятка действующих агентов ФСБ.

"В день, когда началось самое массовое неприкрытое насилие с применением оружия для убийства майдановцев, Янукович звонил Захарченко (экс-глава МВД), затем Якименко (экс-глава СБУ) и снова Якименко. Речь шла о подготовке создания координационного штаба для разгона Майдана", – заявил Луценко.

Как мы уже писали, генеральный прокурор рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана. Следствие установило 66 человек, которые подозреваются в совершении преступлений против майдановцев, а также назвал главных виновников кровопролития в центре Киева в феврале 2014 года.

Недавно Луценко говорил, что активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев. По его словам, это подтвердила независимая экспертиза. Главными виновными считаются тогдашнее руководство страны и некоторые министры того времени.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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