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Россия придумала, как вернуться в ПАСЕ: Береза раскрыл план Кремля

Сегодня, 17:49

Помешать РФ могут только украинская делегация и отсутствие у лоббистов Кремля поддержки большинства в ПАСЕ

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.
Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly..
Россия придумала, как вернуться в ПАСЕ: Береза раскрыл план Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg Политика Помешать РФ могут только украинская делегация и отсутствие у лоббистов Кремля поддержки большинства в ПАСЕ

При помощи своих сателитов в Европе Россия планирует взять реванш в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил народный депутат Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

По его словам, в ходе заседания президентского комитета ПАСЕ 28 февраля состоится обсуждение четырех тем для совместной работы:

  • углубление диалога между ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы (КМСЕ);
  • реформа мониторинговой системы СЕ;
  • совместные действия КМСЕ и ПАСЕ в случае нарушения государством-членом обязательств;
  • финансовый кризис.

"Давайте скажем открыто, что три вопроса на самом деле являются прикрытием для главного – реформа санкционного механизма, который используется по отношению к России. И лоббисты этой уловки ожидают, что ПАСЕ поддержит и легитимизирует этот процесс", – пишет нардеп у себя в Facebook.

Береза отметил, что в планы Кремля входит принятие в марте решение по докладу представителя бельгийской Партии зеленых Петры Де Суттер "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования", который позволит ослабить действие санкций ПАСЕ против России.

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Кроме того, в апреле член Ассамблеи Тини Кокс представит доклад "О будущем Европы", а котором предложит применить упрощенную процедуру внесения изменений в устав СЕ, чтобы позволить подавать полномочия в ПАСЕ в течение всего года. Это позволит параллельно принимать одно и того же решение в КМСЕ и ПАСЕ.

Позже, в мае, КМСЕ сможет поддержать эту идею, приняв решение.

"Сразу после этого планируют собирать экстраординарную сессию ПАСЕ и принять такое же, но свое решение. И сразу после этого Россия, при поддержке Ягланда, в июне подает полномочия и голосуют за генсека. В итоге, согласно этому коварному плану, Россия, не выполнив ни одной резолюции ПАСЕ, продолжая убивать украинцев на Донбассе, продолжая удерживать украинских военнопленных моряков, захваченных в Азове и наших граждан, захваченных в ОРДЛО, продолжая аннексию Крыма и оккупацию Донбасса получит возможность вернуться в ПАСЕ. А они об этом мечтают", – констатировал политик.

Береза упомянул "два момента", которые могут помешать претворению этого плана – это украинская делегация и отсутствие у лоббистов Кремля поддержки большинства в ПАСЕ.

"Именно поэтому они хотят, чтоб Украина не была активна в апреле. Это позволит им показать, что мы, с одной стороны, как бы самоустранились, а с другой стороны это позволит им быть активными и без нашего противодействия перетягивать на свою сторону членов ПАСЕ. Для этого Россия со своими лоббистами будут использовать не только слова убеждения, но и все виды мотивации. И мы не можем им это позволить!" – подчеркнул депутат.

На этом фоне он отметил, что в апреле украинскую делегацию ждет "напряженная работа", и выразил надежду, что результат окажется столь успешным, как и 4,5 года до этого.

Напомним. 24 января в ПАСЕ была принята резолюция по агрессии России в Азовском море,  в которой призвали Россию немедленно освободить арестованных украинских моряков по обвинению якобы в незаконном пересечении границы.

Кроме того, ПАСЕ поддержала и годовой отчет мониторингового комитета, которым выдвигаются требования к Москве выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины. 

Мы также писали о планах Москвы потребовать у ПАСЕ вернуть взнос РФ в бюджет Совета Европы за годы неучастия российской делегации в работе.

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Тег Россия, береза, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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