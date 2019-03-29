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Россия пригласила Украину на заседание СНГ

Сегодня, 12:08

Грозов сообщил, что приглашение украинской стороне было направлено в начале марта

Фото: Минобороны РФ
Россия пригласила Украину на заседание СНГ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1b2/16b/5c51b216b0e3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1b2/16b/5c51b216b0e3a.jpg Политика Грозов сообщил, что приглашение украинской стороне было направлено в начале марта

Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом сообщил в пятницу, 29 марта, журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин – глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно, в начале марта".

"Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", – уточнил постпред России.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. 

Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

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Тег Россия, СНГ, Украина

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ТАСС

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