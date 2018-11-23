Россия пригнала на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

Это уже 83-й так называемый "гуманитарный конвой".

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают очередной "гумконвой" РФ, который прибыл на территорию Донбасса 22 ноября. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

"Решительно осуждаем очередной "гумконвой" РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России, 22 ноября на Донбасс прибыли очередные автомобили "гуманитарной" колонны. Это уже 83-й так называемый "гуманитарный конвой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия прислала на Донбасс "гумконвой" с военными машинами

"В составе колонны более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов", – сообщили в МЧС России. В пресс-службе также отметили, что "все автомобили колонны прошли проверку представителями таможенных и пограничных служб".

Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков на Донбассе у границы с Россией. Грузовики двигались по полям и ночью, а в одном из них была замечено вооружение.

Также в Киеве отреагировали на очередной "гумконвой" из РФ. Украинские дипломаты объяснили России, как должна доставляться гуманитарная помощь на Донбасс.

Помимо т.н. "гумконвоев" Россия отправляет на Донбасс и наемников. Как недавно сообщала разведка, у границы с Украиной бойцов из Чечни и Дагестана готовят к отправке на Донбасс. Кроме того, формируются и т.н. "казачьи отряды", часть из которых уже прибыла в подчинение "1 АК" оккупантов".