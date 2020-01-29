Россия принуждает Украину к уступкам: эксперт назвал рычаг влияния

Москва заинтересована в том, чтобы на фронте боевики продолжали стрелять

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

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Боевыми действиями на Донбассе Россия пытается склонить Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта на условиях Москвы. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" старший аналитик Центра "Нова Європа" Лео Литра.

По словам эксперта, маловероятно, что на данном этапе Россия пойдет на реализацию стопроцентного приднестровского сценария на Донбассе, который предусматривает заморозку конфликта.

"Один из важных рычагов влияния России на Украину – это именно военные действия на Донбассе. По мнению Москвы, это должно мотивировать Киев идти на уступки, на ту модель урегулирования, которая приемлема для России. Поэтому, думаю, Россия опасается, что если они прекратят боевые действия, то Украина сможет позволить себе долгую стратегию урегулирования с учетом защиты интересов Украины в этом процессе", – сказал Лео Литра.

Подробней об этом читайте в материале "Шанс на мир или ловушка Кремля: закончится ли война на Донбассе".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказывал в интервью израильскому телеканалу, что боевики, причастные к гибели людей на Донбассе, не будут прощены и должны быть наказаны по законам Украины. Говоря об урегулировании конфликта, Зеленский отметил, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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