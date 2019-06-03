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Россия пытается изолировать Зеленского от мировых лидеров – Климкин

3 июня, 10:32

Новый президент Украины активно начал налаживать связи на международном уровне, что не нравится Москве

Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин, который просил Запад надавить на Россию, заявил, что Москва сейчас всячески пытается противодействовать президенту Украины Владимиру Зеленскому на международной арене.

Об этом сообщает ZN.ua.

По его словам, Россия хочет изолировать нового украинского президента от мировых лидеров и не дать шансов для дипломатических маневров. Москва также хочет ослабить его переговорные позиции в "нормандском формате".

"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, либо вообще не оставить ему ни маневра. У меня постоянный контакт с немцами и французами ... По телефону мы разговариваем не менее чем раз в неделю", – сказал Климкин.

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Глава МИД Украины позитивно оценил начало работы новой администрации на международной арене – с первой же недели Зеленский и его команда контактирует с главами государств и членами иностранных правительств.

Напомним, 4-5 июня Зеленский отправится в Брюссель. Как рассказывала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять, какие планы у новой украинской администрации в вопросах внешней политики.

Кроме того, у президента намечаются и другие важные визиты. Так, например, в МИД анонсировали его поездку в Берлин и Париж во второй половине июня. А тем временемпрезидент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в США.


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Тег Россия, Зеленский, Климкин

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